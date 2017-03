Pub

"Temos a ambição de continuar a fazer história", disse o líder benfiquista na entrega dos prémios Cosme Damião

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assegurou hoje que o clube está focado na "ambição de continuar a fazer história" e que vai lutar até ao fim pela conquista inédita do tetracampeonato de futebol.

"Apesar do muito que crescemos nestes últimos anos queremos mais, muito mais. Temos a ambição de continuar a fazer história. E este ano - depois do 'tri' - cá estamos, na luta outra vez, a dar tudo para tentar obter um histórico 'tetra'. Neste clube nunca prometemos vitórias, apenas que jogo a jogo damos sempre o melhor para atingir os nossos objetivos", disse.

No discurso de abertura da cerimónia de entrega dos Galardões Cosme Damião, que teve lugar no Campo Pequeno, em Lisboa, o líder dos 'encarnados' não se ficou apenas pelas metas do presente e enunciou também os projetos do clube para o futuro.

Diminuir o passivo, desenvolver as infraestruturas, criar o novo Centro de Treinos de Alto Rendimento e a Casa do Jogador, construir o hotel temático do clube, modernizar as Casas do Benfica, lançar a rádio e a nova plataforma digital e internacionalizar a marca estão entre as prioridades do presidente do emblema da Luz para o atual mandato, que termina em 2020.

Além destes compromissos, Luís Filipe Vieira reiterou a importância do paradigma da formação no futebol, salientando que é algo para manter nos próximos anos.

"Outro pilar fundamental desta nossa estratégia de futuro - será a aposta na formação como suporte e garante da competitividade e identidade própria das nossas equipas", sentenciou.

O Benfica procura esta época atingir pela primeira vez a conquista do quarto campeonato consecutivo no futebol. A oito jornadas do fim da I Liga, os 'encarnados' lideram a prova, com 64 pontos em 26 jogos, mais um do que o rival FC Porto, com quem irá medir forças no próximo dia 01 de abril, no Estádio da Luz.