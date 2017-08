Luís Filipe Vieira castigado com 67 dias de suspensão. Encarnados vão recorrer

Pub

Em causa estão declarações do líder benfiquista a comparar Bruno de Carvalho a Vale e Azevedo

As declarações de Luís Filipe Vieira no final do jogo da época passada entre o Sporting e o Benfica, a criticar Bruno de Carvalho, valeram um castigo de 67 dias ao presidente do clube da Luz e ainda um multa de quase 4000 euros por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"As pessoas têm de pensar muito no que estão a fazer. Não podem mandar as pedras e depois esconder as mãos. Há 15 ou 16 anos tivemos, dentro da nossa casa, um mentiroso compulsivo e um demagogo e soubemos recuperar o Benfica e trazê-lo para onde está hoje. Hoje, quando recebi a carta do Sporting, recordei-me desses tempos, de gente populista e mentirosa compulsiva", afirmou na altura Vieira, numa comparação entre Bruno de Carvalho e Vale e Azevedo.

O Sporting apresentou queixa e a Comissão de Instrutores da Liga fez chegar ao Conselho de Disciplina da FPF, que a julgou "procedente, por provada a acusação".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No seu site, o Benfica reagiu em comunicado, considerando "totalmente inadequado, desajustado e injusto o castigo hoje aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao presidente do Sport Lisboa e Benfica SAD, Luís Filipe Vieira, pelo que de imediato adotará os procedimentos adequados no sentido de recorrer desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)".