Luís Filipe Vieira anuncia futebol feminino

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, anunciou este sábado, durante o almoço oficial da Supertaça, que o clube vai criar uma secção de futebol feminino.

"Nas diferentes frentes de alargamento do fenómeno futebolístico, surge agora depois do futsal, o futebol feminino como a nova área que está em grande expansão e crescimento no nosso pais, com milhares de jovens a aderirem de forma apaixonada à sua prática", afirmou o líder encarnado, ressalvando que a ideia está numa fase embrionária e que os encarnados querem entrar neste sector com um projeto sólido.

"Naturalmente, o Sport Lisboa e Benfica está muito atento a este crescimento. Iniciámos um rigoroso processo de estudo e análise sobre a eventual entrada do nosso clube no futebol feminino. Um estudo rigoroso porque queremos respeitar e preservar o trabalho de enorme esforço e de investimento na formação, que muitas coletividades têm realizado há longos anos no futebol feminino", explicou.

"São muitas horas de trabalho que merecem que sejam preservadas pelos grandes clubes, constituindo uma área em que não queremos surgir de uma forma abrupta, meramente comprando títulos. Estamos a analisar e em breve anunciaremos o nosso modelo de adesão respeitando os princípios atrás referidos", acrescentou.