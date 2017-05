Pub

O presidente do Benfica alertou esta quinta-feira os adeptos do clube que "nada está ganho" em relação à I Liga de futebol, e pediu que, no sábado, diante do Vitória de Guimarães, façam reviver o 'inferno' da Luz.

"É importante que todos sintam que nada está ganho, faltam-nos dois jogos e só poderemos ser tetra quando matematicamente for completamente impossível alguém nos alcançar", disse Luís Filipe Vieira, em declarações à BTV.

O dirigente dos encarnados deixou elogios ao adversário do Benfica no sábado na 33.ª jornada da I Liga, o Vitória de Guimarães (18:15), referindo que se trata de "uma grande equipa" e "talvez a sensação do campeonato".

"Que mantenhamos esta competência, que também vem de fora para dentro, o sentido de responsabilidade e rigor, de respeitar. Não podemos parar de apoiar a equipa. Não há que ter vazios e medo, há que assumir que queremos ser tetra", salientou o dirigente.

Vieira explicou a importância que terá para o plantel todo o apoio dos adeptos que estejam no estádio no sábado, dizendo que no final do dia todos querem ser felizes, mas que importa "reativar o 'inferno' da Luz" no apoio à equipa.

O jogo entre Benfica e Vitória de Guimarães tem início às 18:15 e será um jogo de grande importância para o clube, que, em caso de vitória, poderá conquistar um inédito tetracampeonato.

O Benfica lidera a I Liga com 78 pontos, mais cinco do que o FC Porto (73), e, a duas jornadas do fim, precisa de somar mais dois pontos para garantir o título.