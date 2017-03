Pub

Clube da Luz apresentou contas do primeiro semestre da época 2016/2017, nas quais ainda não entram as saídas de Gonçalo Guedes e Hélder Costa. Encarnados pagaram 30,3 milhões em custos com pessoal

O Benfica comunicou este domingo à CMVM as contas relacionadas com o primeiro semestre da temporada 2016/2017 e que fecharam a 31 de dezembro do ano passado.



Os encarnados apresentam um lucro de 2,6 milhões de euros mas é importante dizer que ainda não estão contabilizadas as vendas de Gonçalo Guedes e Hélder Costa que se processaram durante o mês de janeiro o que faz pressupor um lucro nas contas do semestre em curso. A SAD explica mesmo que a saída dos dois futebolistas deu-se por "um montante global de 45 milhões de euros".

Os rendimentos operacionais situam-se nos 69,4 milhões e o ativo é de 459,6 milhões, superior ao passivo que baixou 20 milhões para a fasquia dos 434,9 milhões de euros.

Refira-se ainda que no documento enviado ao mercado o Benfica anuncia as renovações dos centrais Lisandro e Lindelöf, ambos até 30 de junho de 2021.