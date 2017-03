Lindelöf falha jogo da Suécia por lesão

Pub

Victor Lindelöf, defesa-central do Benfica, falhou o encontro entre Suécia e Bielorrússia, este sábado, devido a uma lesão. No entanto, a lesão não é grave e não deverá afastar o jogador do clássico com o FC Porto.

Lindelöf ficou fora de ficha de jogo do Suécia-Bielorrússia, deste sábado, do Grupo A da fase europeia de apuramento para o Mundial 2018. O defesa sueco do Benfica torceu um pé no treino de quinta-feira e trenou de forma condiciona na sexta.

Por precaução, Lindelöf não foi incluindo nos eleitos do selecionador da Suécia, Janne Andersson, para este encontro. No entanto, em declarações à imprensa sueca, o técnico descartou que se trate de uma mazela grave, pelo que o central poderá ser utilizado no particular contra Portugal (terça-feira, no Funchal). De igual forma, não deverá estar em risco a sua participação no clássico Benfica-FC Porto, que se realiza a 1 de abril.