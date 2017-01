Liga suspende Rui Vitória por 15 dias

Pub

O treinador do Benfica foi expulso no final do jogo com o Moreirense, na meia-final da Taça da Liga

Rui Vitória foi suspenso por 15 dias e multado em 3825 euros na sequência da expulsão no final do jogo de quinta-feira com o Moreirense, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

O treinador do Benfica fica assim impedido de estar no banco de suplentes na visita ao V. Setúbal marcada para segunda-feira, bem como nos jogos em casa com o Nacional e o Arouca.