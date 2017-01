Lição de eficácia permite ao líder passar Vitória de alta rotação e pouca pontaria

Pub

A grande oposição do Vitória de Guimarães, que entrou em campo sem perder há sete jogos, esbarrou na maior capacidade do líder para marcar e saber defender a vantagem. Jonas e Mitroglou resolveram logo na primeira parte.

O líder sofreu como raramente tem acontecido nesta Liga mas passou o teste de Guimarães e pode encarar os próximos compromissos com mais tranquilidade. Dois golos, apontados na primeira parte, chegaram para o Benfica ultrapassar um Vitória que atacou mais, rematou mais e teve mais cantos a favor mas a que faltou a eficácia revelada pelos atacantes que vestiram de vermelho no D. Afonso Henriques.

Com Salvio de regresso à direita e a letal dupla Jonas/Mitroglou na frente, Rui Vitória não hesitou em mostrar que queria sair de um estádio onde também foi feliz com os três pontos, até tendo em conta que a sua equipa vai jogar quatro dos próximos cinco jogos da Liga em casa. E o certo é que foram esses três homens a definir a vantagem segura com que o Benfica foi para o intervalo, isto apesar de se ter batido com um Vitória que não teve medo de jogar olhos nos olhos e de procurar sempre chegar à baliza de Ederson. Demorou aliás 35 segundos a fazê-lo, mas o guarda-redes brasileiro dos encarnados estava atento e não deixou que o remate de Soares causasse mossa.

No entanto, e apesar da entrega vimaranense, o conjunto de Pedro Martins (a celebrar o seu jogo 200 na Liga como técnico) falhou sempre no último terço, fosse pelas más opções dos homens na frente (sobretudo Soares, que condenou duas transições perigosas por isso mesmo), fosse pela boa colocação da defensiva encarnada, isto apesar de Fejsa ter saído cedo por lesão, cedendo o seu posto a Samaris.

Com mais ataques (14-9), remates (6-4) e cantos (7-2) ao intervalo, o Vitória não soube tirar partido desses fatores, o que frente a um adversário com a facilidade que o Benfica tem em chegar ao golo lhe seria fatal. A primeira amostra surgiu aos 19", depois de Konan perder um duelo com Mitroglou, deixando o corredor vago para Salvio soltar o seu talento e oferecer o primeiro golo na Liga deste ano a Jonas. Em posição central, sem guarda-redes, o Pistolas não falhou e colocou os líderes da prova em vantagem. A segunda apareceu em cima do descanso (42"), num lance que certamente vai alimentar alguma polémica: Lindelöf agarrou Soares, que ficou no chão, com Nuno Almeida a dar a lei da vantagem. No entanto, a equipa da casa perdeu logo a bola, e no contra-ataque respetivo, ainda com o vimaranense no chão (nas duas ocasiões posteriores em que tal aconteceu, o juiz algarvio pararia o jogo), a bola chegou ao ataque encarnado, com Jonas a solicitar Mitroglou e o grego a rematar à entrada da área de pé esquerdo: a bola saiu fraca mas colocada e surpreendeu Douglas.

Quase a mesma história

No segundo tempo, o Vitória continuou a pressionar e a jogar mais perto da área visitante, criando três boas ocasiões para reduzir a desvantagem - na última delas, apenas uma extraordinária defesa de Ederson evitou que Hernâni festejasse um golaço. O Benfica percebeu que o melhor era não facilitar - até porque os homens da casa já mostraram várias vezes nesta época que não se rendem, como sucedeu frente ao Sporting, por exemplo - e baixou linhas. Com Luisão em bom plano, apenas o flanco esquerdo da sua defesa era constantemente assaltado pela velocidade vimaranense, mas a verdade é que as coisas não melhoraram muito quando chegava a hora da verdade. E, no outro lado, até foi Douglas a evitar por três vezes que o resultado se dilatasse para números sem correspondência com o que se verificava em campo.

Na terça-feira as duas equipas têm o segundo round, no mesmo local, para a Taça da Liga. Ontem, o Benfica ficou com a certeza de que a vantagem de que dispõe não será reduzida nesta ronda.