"Leixões? A ambição é a mesma"

Rui Vitória não perspetiva facilidades na Taça de Portugal apesar de defrontar equipa da segunda divisão

O jogo é contra o Leixões, da divisão secundária, mas Rui Vitória, treinador do Benfica, admite que só com "ambição" os seus comandados poderão avançar na Taça de Portugal. O timoneiro das águias deixou mesmo alertas à sua equipa, exigindo que os seus atletas coloquem todos os seus "argumentos em campo".

"Temos passado a mensagem de forma clara independentemente da competição, a ambição é a mesma. Queremos chegar longe, queremos vencer este jogo, reconhecendo que do outro lado estará uma equipa com o mesmo sonho que nós. Temos que meter os nossos argumentos em campo", disse à BTV, onde elogiou também a equipa do Leixões.

"Quem chega a esta fase da competição, tem que ter o seu mérito. Passou por várias eliminatórias, eliminou uma equipa da primeira divisão [Tondela] a e ainda agora venceu fora para o campeonato. Prevejo um jogo difícil diante de uma equipa que tem jovens de qualidade e que está bem organizada pelo Kenedy", disse.

Para este confronto, apesar de não revelar nomes, Rui Vitória confirmou que fará algumas alterações face ao habitual onze. "Irão jogar os melhores para aquilo que é o jogo e o contexto, embora tenha a noção que ficam jogadores de fora que têm tido bons desempenhos e que podem facilmente estar no onze noutras ocasiões", salientou