Kluivert seduziu Gonçalo Guedes a optar pelo PSG

Ex-jogador do Barcelona, agora diretor desportivo dos parisienses, ligou ao internacional português e convenceu-o a assinar. Ontem veio a Lisboa acertar com Luís Filipe Vieira

Gonçalo Guedes tinha alguns interessados no seu concurso, desde clubes espanhóis ao Borussia Dortmund, da Alemanha, e mesmo o Mónaco, de França. O internacional português, no entanto, deixou-se convencer por Patrick Kluivert, antigo avançado e atualmente diretor desportivo do PSG, que lhe ligou durante o último fim de semana. Já ontem, em Lisboa, o holandês fechou a contratação com Luís Filipe Vieira.

Com apenas 20 anos, e a realizar a sua melhor temporada ao serviço do Benfica, Gonçalo Guedes estava hesitante em sair já da Luz, perspetivando uma mudança apenas no final da temporada, até porque estava a ser opção regular para Rui Vitória, sobretudo durante a lesão do brasileiro Jonas. As ofertas iam chegando à SAD encarnada, mas o futebolista sempre disse às pessoas mais próximas que não pretendia sair a meio da época do clube que sempre representou.

Dois clubes espanhóis sondaram-no, assim como o Borussia Dortmund (adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões) e ainda o Mónaco de Leonardo Jardim, mas Gonçalo Guedes não se deixou convencer, salientou a todos que a sua ideia era permanecer na Luz até junho, ou seja, final da presente época. Com o PSG, inicialmente, também não foi diferente. Os parisienses sabiam da vontade do jovem jogador em continuar de águia ao peito, mas Patrick Kluivert conseguiu demovê-lo.

O ex-jogador do Barcelona, entre outros, apresentou-lhe o novo projeto do PSG, que passa pela aquisição de jovens jogadores - vejam-se os casos do alemão Draxler e do argentino Le Celso, que chegaram a Paris também neste defeso -, referindo que também ele seria essencial para o futuro do clube francês. Gonçalo Guedes gostou do que ouviu, falou com a família e disse sim ao holandês e ao PSG.

O sonho de Gonçalo Guedes era jogar no campeonato inglês, mas ao contrário de algumas informações vindas a público, o Manchester United nunca fez qualquer proposta pelo jogador de 20 anos, pois José Mourinho nunca se mostrou interessado na sua contratação.

Negócio fechado em Lisboa

Patrick Kluivert chegou ontem mesmo a Lisboa para reunir-se com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, encontro esse que decorreu durante a tarde. Já definido o entendimento com o jogador, faltava fazer o mesmo com as águias, algo que ontem não foi difícil de concluir, embora a primeira oferta dos franceses não tenha agradado ao Benfica.

O primeiro contacto oficial decorreu na última sexta-feira, por intermédio do agente FIFA Jorge Mendes, mas a primeira proposta não chegou aos 30 milhões de euros, pelo que o Benfica não admitia a saída de Gonçalo Guedes. Durante o fim de semana as partes aproximaram-se e ontem finalmente houve acordo, pelos tais 30 milhões. Contactado pelo DN, o Benfica não fez comentários.

Gonçalo Guedes tem um contrato à sua espera válido até 2022 e um salário anual na ordem dos 1,5 milhões de euros, mais objetivos.

Emery elogia as qualidades

Ontem, também Unay Emery, o treinador do PSG, já não escondia o desejo de contar com Gonçalo Guedes neste defeso. Com a saída do inadaptado Jesé Rodriguez, o técnico espanhol vê no internacional português a escolha ideal para completar o plantel parisiense, ainda que não tenha dado o negócio por fechado.

"Todos os bons jogadores interessam ao PSG e o Gonçalo Guedes é um deles. É um jogador no qual estamos a pensar e há de facto essa possibilidade de o contratar", começou por dizer o espanhol, elogiando depois as qualidades do futebolista.

"É um bom jogador para o ataque, um jovem que tem vindo a ganhar importância no Benfica e que vai evoluir muito até ao patamar dos grandes clubes, como é o Benfica. Mas há muitos, ele é um desses. Estamos a trabalhar para ter a possibilidade de contratar", revelou o espanhol.