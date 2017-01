Jovem goleador bósnio à experiência na Luz

Pub

Avançado de 17 anos estará durante uma semana no Seixal

O Benfica vai proporcionar ao jovem Nedim Hadzic, de apenas 17 anos, um período de experiência de uma semana no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Apesar da sua idade, Nedim é já visto como uma das maiores promessas do futebol mundial, de acordo com uma lista do jornal inglês The Guardian, onde é referido também que vários colossos do futebol estão atentos à jovem estrela.

Neste momento o avançado está ao serviço dos juniores do FK Sarajevo, onde tem deliciado com golos atrás de golos, concretamente 23 em apenas 16 partidas.

Veja aqui alguns dos golos:

[facebook:VQRZj_CL-mE]