Jonas tentado pela China

O Beijing Guo'an ofereceu seis milhões de euros líquidos por época a Jonas, o avançado do Benfica, o que fez soar os alarmes na Luz, segundo A Bola e o Record (exclusivo para assinantes).

O clube chinês acena com este salário milionário ao número 10, mas por enquanto não há sinais de que o Benfica esteja disponível para ceder às pretensões da equipa de Pequim. O mercado chinês só fecha a 28 de fevereiro.

A direção do Benfica estará pouco disponível para abrir mão do jogador - pelo menos, antes do fim da época - porque o mercado europeu já fechou e o clube vendeu Gonçalo Guedes ao PSG, em janeiro, o que limitaria as opções da equipa treinada por Rui Vitória. Além disso, a oferta do clube chinês para o Benfica é baixa: cinco milhões de euros. O valor da rescisão é de 20 milhões.

O presidente do clube da Luz, Luís Filipe Vieira, deve reunir-se em breve com o jogador e o seu representante, Tiago Gonçalves, irmão de Jonas, que já conhecem o valor da proposta. A reunião só não aconteceu ainda porque Vieira foi submetida a uma pequena cirurgia oftalmológica.