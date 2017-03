Jonas renova sem aumento mas com prémios mais elevados

Pub

Avançado de 32 anos tinha uma proposta de seis milhões anuais da China, mas recusou-a para prolongar vínculo com as águias

Jonas renovou ontem o seu contrato com o Benfica, ficando agora ligado ao emblema da Luz até 2019. O internacional brasileiro tinha um vínculo até 2018, mas aceitou estender a ligação por mais um ano, mesmo sem aumento salarial.

As conversações entre as partes já decorriam há algum tempo, mas só agora o entendimento entre o avançado de 32 anos e o atual tricampeão nacional foi possível. Inicialmente, Jonas pedia um novo contrato válido até 2020, ou seja, mais dois anos do que o atual, mas acabou por ceder às pretensões da SAD dirigida por Luís Filipe Vieira.

Os encarnados, no entanto, também tiveram de premiar o goleador de uma outra forma. Não vão mexer no salário propriamente dito, na ordem dos 1,8 milhões por temporada, mas Jonas passará a receber mais no que a prémios coletivos e individuais diz res-peito.

O brasileiro tinha também em mãos uma oferta da China, concretamente do Beijing Guoan, mas acabou por recusá-la. A proposta colocava Jonas a receber seis milhões de euros por temporada, mas nem isso convenceu o jogador.

Continuar a vencer títulos

O brasileiro já falou ontem sobre a renovação, manifestando a satisfação por continuar de águia ao peito até 2019 e também pelo facto de poder continuar a lutar pela conquista de títulos.

"Estou muito feliz por ficar num clube com o qual estou bastante identificado. Estou contente e isso vê-se dentro de campo. Sempre que visto a camisola para defender o Benfica é uma alegria imensa. Estou satisfeito por ampliar o meu contrato até 2019. Quero, ainda, agradecer o carinho dos adeptos, a confiança do presidente e de todas as pessoas", disse, manifestando depois a vontade em continuar a vencer na Luz.

"É verdade que tenho tido momentos bonitos no Benfica, mas agora quero olhar para a frente. Tem de ser assim num clube como o Benfica para podermos conquistar títulos e consumarmos os nossos objetivos", afirmou o jogador brasileiro.

Jonas foi ontem também já confrontado com a decisiva partida da próxima semana frente ao Borussia Dortmund, que pode valer a passagem aos quartos-de-final da Champions, mas diz que o grupo está apenas concentrado no jogo do campeonato, no sábado. "Primeiro só pensamos no jogo com o Feirense. Só depois é que vamos pensar no Borussia Dortmund. Estamos totalmente focados no Feirense", disse.

Jonas chegou à Luz há duas temporadas e desde então soma 99 jogos e já fez 76 golos de águia ao peito. No que a troféus diz respeito, o avançado conquistou dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça.