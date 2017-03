Jonas, Lindelöf, Telma e Rui Vitória nos melhores do ano

Pub

Brasileiro ganhou a categoria de futebolista, sueco de atleta revelação e Vitória arrecadou a distinção, com toda a naturalidade, o prémio de treinador do ano. A judoca, medalhada no Rio de Janeiro, também foi galardoada

Jonas, Lindelöf e Rui Vitória foram alguns dos galardoados na Gala Cosme Damião, comemoração do 113.º aniversário do Benfica.

O brasileiro, melhor marcador da última edição da I Liga, com 32 remates certeiros, sucedeu a Pizzi e quando foi anunciado o seu nome agradeceu o prémio.



"É uma alegria imensa receber este prémio, quero agradecer a quem votou em mim, ao staff, a todos os meus companheiros, que me ajudaram a vencer o prémio. Quero dizer que o maior prémio para nós, funcionários deste clube, é estar vinculados ao Sport Lisboa e Benfica", disse o dianteiro.



Eis os vencedores de todos os galardões:

Atleta Revelação: Lindelöf (futebol)

Carreira: Ângelo Martins

Formação: Cinco campeões europeus por Portugal (sub-17)

Mérito e Dedicação: Manuel da Luz Afonso

Projeto do ano: Organização da final-four da Liga Europeia de Hóquei em Patins

Inovação: Magia das Palavras

Equipa Modalidades: Hóquei em Patins

Casas do Benfica: Casa de Vendas Novas

Homenagem: Rogério 'Pipi'

Parceiro do ano: Hospital da Luz

Atleta de Alta Competição: Telma Monteiro

Treinador do ano: Rui Vitória

Futebolista do ano: Jonas