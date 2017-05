Pub

Desde setembro de 2014, quando chegou à Luz, o goleador brasileiro já apontou 83 golos em 108 jogos. Muitas vezes a dobrar...

Jonas voltou a ser decisivo na receção de sábado ao Estoril, ao apontar os dois golos do Benfica no triunfo (2-1) sobre a equipa de Pedro Emanuel, que permitiram ao clube da Luz manter a liderança da Liga com três pontos de vantagem sobre o FC Porto. O goleador brasileiro, de 33 anos, que chegou ao Benfica a custo zero, proveniente do Valência, tem sido um autêntico abono de família e já bisou em 20 ocasiões desde que aterrou em Lisboa em setembro de 2014.

O primeiro bis de Jonas com a camisola do Benfica aconteceu na sua época de estreia, em novembro de 2014, num jogo da Taça de Portugal diante do Moreirense que terminou 4-1. Antes, porém, já tinha mostrado os seus dotes de goleador, apontando um hat-trick na segunda partida que fez de águia ao peito, marcando três golos no triunfo sobre o Sp. Covilhã igualmente na Taça de Portugal. Nesta mesma época haveria de bisar em mais cinco ocasiões - Estoril, Nacional, Académica, Belenenses e Marítimo.

Jonas terminou a sua primeira temporada na Luz com um total de 20 golos marcados no campeonato (31 somando todas as competições) e iniciou em 2015/16 a sua melhor época como jogador do Benfica até ao momento. Na temporada passada, o jogador nascido em Bebedouro, no estado de São Paulo, bisou em dez ocasiões (Estoril, Belenenses, Paços de Ferreira, Académica, Rio Ave, Marítimo, Moreirense, Belenenses, União da Madeira e Tondela. Foi também na época passada, que terminou com 33 golos marcados no campeonato (41 somando todas as competições), que marcou o seu segundo e último hat-trick com as cores do Benfica - na goleada por 4-1 ao Nacional da Madeira.

Esta temporada, o "Pistolas", como também é conhecido, já apontou dois golos num só jogo por quatro vezes (Vizela, Nacional, Marítimo e Estoril). Mas convém lembrar que Jonas esteve quase quatro meses afastado dos relvados devido a uma bactéria que lhe afetou o pé direito. Numa altura em que faltam três jogos para o final do campeonato, o brasileiro tem 11 golos apontados na Liga (16 em todas as provas).

Fama já vem do Brasil

A veia goleadora de Jonas não é de agora. No Brasil começou no Guarani, em 2005, e passou depois pelo Santos. Mas foi ao serviço do Grémio de Porto Alegre que chamou definitivamente a atenção, apontando 24 golos em 49 jogos numa época e no ano seguinte 42 em 65 partidas, o que lhe valeu o título de melhor marcador do Brasileirão.

Em janeiro de 2011 deu o pulo para o futebol europeu, com destino ao Valência, chegando a atuar ao lado de Roberto Soldado, Aritz Aduriz e Hélder Postiga. Até abandonar o clube espanhol em 2014, dispensado na era em que Nuno Espírito Santo era o treinador e livre para escolher o seu futuro, deixou em Valência um registo de 51 golos em 156 jogos oficiais.

Nas três temporadas que leva no Benfica, Jonas Gonçalves Oliveira já chegou à fasquia dos 83 golos apontados (em 108 jogos) e pode muito bem ambicionar atingir a centena, já que recentemente renovou o seu contrato até 2019.