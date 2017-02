Pub

A vencer por dois golos aos 35 minutos, perante um adversário inofensivo, o Benfica não teve problemas para voltar ao primeiro lugar mesmo sem precisar de uma grande exibição

Sob a inspiração de Jonas, o Benfica bateu ontem o Nacional, por 3-0, num jogo em que recuperar o primeiro lugar na Liga foi praticamente uma formalidade burocrática, dada a fragilidade do adversário, que não conseguiu um único remate enquadrado durante os 90 minutos. Não foi uma das melhores exibições do tricampeão nacional, mas chegou e sobrou para cumprir o objetivo.

Entrando em campo depois das inesperadas derrotas com o Moreirense e em Setúbal, e depois de ver o FC Porto saltar provisoriamente para a liderança da Liga, a equipa de Rui Vitória - técnico que continuou de fora, a cumprir castigo - não arrancou bem frente a um Nacional com a corda na garganta. Com Zivkovic na esquerda, os adeptos da casa tiveram de esperar 14 minutos para ver a equipa chegar com algum perigo à baliza de Adriano Fachini, através do inevitável Jonas e na sequência de um livre da direita. Algo lenta e desconcentrada, a acusar falta de confiança devido aos últimos resultados, a formação encarnada sentiu problemas para lidar com a organização defensiva montada por Jokanovic, só o conseguindo quando o seu avançado brasileiro surgia na área - Jonas ameaçou aos 16 e 20 minutos, mas Fachini opôs-se.

Numa altura em que o tricampeão já dominava mais confortavelmente, o Nacional até esteve perto de inaugurar o marcador, aos 22 minutos. Uma má saída de Ederson a um cruzamento deixou a bola a saltar à entrada da área, onde surgiu Salvador Agra a chutar... na direção de um colega. Esse lance acabaria por despertar os anfitriões, "escaldados" com as facilidades concedidas em alguns jogos recentes. E, quatro minutos volvidos, Jonas cumpriu por fim aquilo que estava a ameaçar: o cruzamento da direita de Zivkovic foi perfeito e o brasileiro, no meio dos defesas alvinegros, cabeceou imparavelmente, de nada valendo o voo do guardião. E, quase sem avisar, bisou aos 35", num lance em que apanhou uma bola que Nelson Semedo parecia ir deixar escapar para se enquadrar e rematar de pé esquerdo ao poste mais distante - o seu quinto golo em oito jogos na Liga, o que lhe permitiu igualar, com 76, o dinamarquês Manniche no terceiro lugar da lista dos melhores goleadores estrangeiros do clube. Desde março de 2016 que Jonas não bisava na prova.

Esperar pelo fim

O Nacional sentiu o toque e já não se recompôs até ao intervalo. Pizzi ainda podia ter feito o terceiro, mas Adriano conseguiu defender por instinto e, com 2-0 no marcador, as equipas foram para o descanso.

A segunda metade foi bastante mais desinteressante e só ganhou emoção nos derradeiros dez minutos, altura em que o Benfica fez o terceiro, na sequência de uma boa jogada entre Jonas e Rafa que Mitroglu, em noite menos inspirada, conseguiu por fim converter em golo. O grego saiu logo a seguir para dar lugar a Carrillo, isto numa altura em que Filipe Augusto, um dos reforços do mercado de inverno, já rendera Pizzi - o médio está, à semelhança de Nelson Semedo, tapado com quatro amarelos e acabou por ser poupado aos minutos finais.

Esse golo acabou por acordar o Benfica, obrigando o Nacional - que apenas ameaçou num cabeceamento de Tobias Figueiredo sobre a trave - a voltar a sofrer para evitar que o resultado se avolumasse. Jonas e Rafa estiveram perto de o conseguir mas atrapalharam-se mutuamente e Fachini, o menos culpado do desaire, impediu mais um golo na sua baliza. Pelo que mostrou na Luz, sobretudo em termos ofensivos, não será fácil a Jokanovic tirar a equipa do poço onde caiu - somou a sétima ronda seguida sem vencer e percebe-se bem porquê.