Treinador do Benfica espera muito apoio das mais de 60 mil pessoas que estarão na Luz este sábado

Rui Vitória, treinador do Benfica, confirmou ontem a disponibilidade de Jonas para o jogo deste sábado com o Estoril. O brasileiro ficou de fora do último confronto com o Sporting, mas agora está fisicamente apto para a equipa da linha.

"Jonas está convocado e disponível para ir a jogo, mas amanhã é que definimos e concretizamos o nosso onze. Vou ter de deixar alguns de fora do onze e dos 18 com muito lamento da minha parte porque têm vindo a trabalhar muito bem, mas é assim. Mas mais do que isso não acrescento", disse o treinador que não se coibiu ontem de elogiar as mais recentes exibições do Estoril, adversário desta tarde.

"Vamos encontrar uma equipa que tem vindo a melhorar de forma significativa, quer a nível exibicional e de resultados, sobretudo desde que entrou o Pedro Emanuel. Têm um bom sistema, jogadores de qualidade e que vêm cá a querer somar pontos para matematicamente ficarem a salvo. Vai ser complicado para nós, mas um jogo dificílimo para o Estoril. Vamos ser uma equipa que sabe perfeitamente aquilo que está a viver, que sabe o seu valor e com mais de 60 mil pessoas que nos vão ajudar. Temos uma ambição enorme e uma convicção muito grande nesta altura", disse o treinador, considerando que não há pressão da sua equipa por jogar primeiro que o FC Porto.

"Nós estamos na frente há muito tempo. Sabemos aquilo que temos a fazer, aquilo que nos trouxe até aqui e aquilo que nos falta. Foi assim que pensamos no ano passado e não me lembro de ter dito que íamos ceder à pressão", salientou o técnico que fez questão de enviar as suas condolência a Jorge Jesus, treinador do Sporting, pela morte do seu pai.

"Dou as condolências ao treinador do Sporting porque eu já passei por um momento desses e é dos sentimentos mais tristes da vida. Dou naturalmente as condolências, porque isto são assuntos muito mais difíceis de lidar, são assuntos realmente importantes. Mas não faça a pergunta no sentido de querer provocação, ou no sentido do treinador do Benfica dizer qualquer coisa ao treinador do Sporting, porque por aí não vou", salientou