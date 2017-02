Jonas é tabu num duelo entre ataques que metem respeito

Pub

Benfica recebe Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões. Vitória elogia poder ofensivo rival, Tuchel teme a "dupla muito forte" das águias

É contraditório mas compreensível: os mentores de dois dos melhores ataques do futebol europeu estão mais focados nas armas de fogo dos rivais. O treinador do Benfica, Rui Vitória, elogia "o belíssimo poder ofensivo" do Burussia Dortmund. O homólogo da equipa alemã, Thomas Tuchel, teme "o jogo áreo de Mitroglou e a elegância de Jonas, uma dupla muito forte". O confronto entre ambos, em jogo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, é hoje, a partir das 19.45, no Estádio da Luz (Lisboa).

Jonas é a dúvida que paira sobre a partida - mesmo que a sua inclusão na lista de convocados (onde se estreia Pedro Pereira, ex-Sampdoria) faça crer que possa jogar. Com o avançado brasileiro "limitado" desde ontem de manhã, devido a uma lesão "ao nível da parte superior da coluna", Rui Vitória admitiu que ele teria "dificuldades em estar no jogo".

"Vamos ver se recupera... Se não acontecer, entrará outro jogador", desdramatizou o técnico. Mas, jogue Jonas ou outro homem (como Raúl Jiménez) no seu lugar, certo é que vai estar muito poder de fogo no relvado do Estádio da Luz. De um lado está o melhor ataque da liga portuguesa (47 golos em 21 jogos, 85 em 36 de todas as competições) em 2016/17 e nas últimas quatro temporadas. Do outro, está a maior máquina goleadora da fase de grupos da Liga dos Campeões (21 golos em seis jornadas), que só tem ficado atrás do colossal Bayern Munique na liga alemã e na época passada foi particularmente avassaladora (138 golos em 56 encontros).

Os números metem respeito, que se refletiu no discurso dos treinadores nas conferências de imprensa de antevisão da partida - mesmo que ambos não refreiem a ambição. "Vamos defrontar uma equipa forte, muito difícil, que tem como caraterística um belíssimo poder ofensivo. Mudam de sistema com alguma frequência, com facilidade, não baixando rendimento", destacou Rui Vitória, que mais à frente voltaria a lembrar "os trunfos do adversário, jogadores na frente que podem causar perigo a qualquer equipa".

"Nós estudámos ao pormenor as suas dinâmicas, para tentar controlá-las o melhor possível, nunca abdicando da nossa forma de estar, como equipa ambiciosa, determinada e convicta, acreditando no nosso valor. O Borussia Dortmund também deve ter cuidados perante uma equipa como o Benfica", avisou o técnico do emblema da águia.

Do outro lado, igual reverência pelo rival, sem perder a determinação. "Espero um Benfica ofensivo, com combinações rápidas. Aguardamos um adversário muito completo", apontou Tuchel, lembrando que o Bayern Munique "teve dificuldades na Luz" [quando visitou o emblema da águia, para os quartos-de-final da Liga dos Campeões].

Apesar dessa lembrança, Thomas Tuchel não pediu ajuda ao amigo Josep Guardiola [ex-treinador do Bayern] - "o Pep tem muitos jogos, não tem tempo para aconselhar-me...". Até porque já estudou bem a equipa encarnada e assinalou as principais ameaças: Jonas e Mitroglou. "Estão sempre presentes, a criar desequilíbrios. Mitroglou com o jogo aéreo, Jonas com a sua elegância: é uma um dupla muito forte, que teremos de defender ao mais alto nível", elogiou o técnico.

Vitória não acredita na crise alemã

Assim, os germânicos prometem não facilitar. "Temos de jogar com paixão e de forma compacta. Devemos ser rápidos nas combinações, ter exatidão no passe e conseguir dominar determinadas fases do jogo. A defesa do Benfica é fechada e não permite muitos espaços", explicou Tuchel. "Estamos aqui para ganhar", sublinhou.

Desfalcado de Mario Götze (magoado nos adutores), o Borussia Dortmund chega à Luz depois de ter perdido com o último classificado da Bundesliga, o Darmstadt, alargando para 15 pontos a distância para o líder Bayern. No entanto, ninguém acredita que o clube esteja em crise. Tuchel desdramatizou: "Antes, os resultados foram bastante bons, contra Hertha [para a Taça da Alemanha] e Leipzig. Acreditamos que podemos ter uma boa prestação [contra o Benfica]". E Vitória desvalorizou: "Não olho as coisas dessa maneira. Não há alturas ideais [para enfrentar um adversário], quando temos pela frente um jogo da Liga dos Campeões. O que aconteceu ao Dortmund é algo comum nos jogos antes ou depois da Liga dos Campeões mas isso não diminui a dimensão do que é este jogo".

De resto, sem querer abordar a suspensão de 15 dias que o afastou dos últimos jogos da I Liga ("o lugar do treinador é aqui na antevisão e no banco quando o jogo começa, sobre o castigo, falaremos na antevisão da próxima jornada para o campeonato"), Rui Vitória também fintou o favoritismo do Borussia Dortmund e a eventual descrença dos adeptos encarnados: "Já houve tantos momentos em que não era favorito e se ganhou, em que não se acreditava e se ganhou".

A partida - tudo o indica - será especial para Luisão, que fará o 500.º jogo com a camisola do Benfica (o 64.º na Liga dos Campeões...). "É um orgulho ser treinador dele nesta altura. Luisão teve um rendimento fantástico ao longo destes 14 anos e o clube fez sempre um esforço para o manter nos seus quadros, porque sabia que era importante. Espero que jogue e, se possível, abrilhante esta data com um golinho", afirmou Rui Vitória, referindo que "em Portugal dificilmente se voltará a ver um jogador completar 500 jogos e 14 anos num clube" (porque os com mais qualidade se transferem para o estrangeiro e os com menos não aguentam tanto tempo a este nível).