Rui Vitória continua a apostar na dupla que tem garantido golos na pré-temporada

Já são conhecidos os onzes de Benfica e Arsenal para o jogo deste sábado à tarde (16.20) para a Emirates Cup. Rui Vitória, treinador dos encarnados, voltou a optar pela dupla de ataque Jonas e Seferovic, que tão boa conta do recado têm dado nesta pré-temporada.

Destaque também para a presença do jovem Buta no lugar de lateral direito, em detrimento do compatriota Pedro Pereira.

Eis os onzes:

Benfica: Júlio César; Buta, Luisão, Jardel e Eliseu; Filipe Augusto, Pizzi, Salvio e Cervi; Jonas e Seferovic.



Arsenal: Ospina; Holding, Mertesacker e Kolasinac; Coquelin, Xhaka, Nelson, Maitland-Niles; Walcott, Iwobi e Giroud.