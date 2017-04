Jonas e Samaris sem processos disciplinares

Pub

Queixas do Sporting só levou CD da FPF a instaurar processos a Rui Vitória e Luís Bernardo

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF decidiu não instaurar qualquer procedimento disciplinar a Jonas e Samaris, depois de queixas do Sporting após o jogo do Benfica com o FC Porto, no passado sábado.

Nessas mesmas queixas, os leões pediram também que o treinador do Benfica, Rui Vitória, e o diretor de comunicação do clube, Luís Bernardo, fossem castigados e neste caso o CD entendeu instaurar processos aos dois.