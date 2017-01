Jonas é o pistoleiro mais eficaz que passou pela Luz nos últimos 45 anos

Pub

Brasileiro marcou em Guimarães e chegou aos 71 golos, igualando Isaías: "Fico feliz e espero que continue e vá atrás do Manniche".

Jonas marcou em Guimarães o primeiro golo da Liga 2016/17 e o 71.º com a camisola do Benfica - esteve lesionado cerca de quatro meses. O brasileiro igualou assim o compatriota Isaías como o brasileiro da história do clube com mais golos apontados e entrou no top 5 de goleadores estrangeiros do Benfica, apenas atrás de Manniche (76), Magnusson (87) e Cardozo (172).

O avançado que chegou à Luz em 2014 (tem contrato até 2018) precisou apenas de 90 jogos para chegar aos 71 golos. Números impressionantes, se comparados, por exemplo, com Isaías, que precisou de 178 jogos para fazer igual registo em quatro épocas (1990 a 1995). E que fazem de Jonas o mais eficaz dos goleadores que passaram pela Luz nos últimos 45 anos.

"Fico feliz e espero que o Jonas continue a marcar e vá atrás do Manniche (76). Eu já esperava que ele conseguisse fazer muitos golos para ganhar um lugar no coração dos benfiquistas", disse ontem Isaías ao DN, ele que se vai dividindo entre Portugal e o Brasil e até tem um filho (Isaías Júnior) a jogar no Arronches e Benfica (Portalegre).

O icónico avançado brasileiro conseguiu 71 golos em 178 jogos. Jonas só precisou de metade das partidas para conseguir igual número. Mas Isaías não tem ciúmes do seu recorde (ser o melhor goleador brasileiro da história do Benfica) ter sido igualado. "Fico satisfeito quando vejo um compatriota destacar-se no Benfica. Já deviam ter surgido mais bons avançados brasileiros com tamanha veia goleadora. Já saí do clube há muito tempo e ainda estou no topo dessa lista (risos)". Agora na companhia do Jonas, que tem amanhã, novamente em Guimarães, para a Taça da Liga, a primeira oportunidade para ultrapassar o compatriota, que deixou a Luz em 1995.

Quanto ao registo do camisola 10, o "pontapé canhão", como ficou conhecido Isaías, não tem dúvidas: "Se marca é porque tem qualidade. E se não tivesse o Benfica não o teria contratado. O principal objetivo de um avançado é colocar a bola no fundo da baliza e Jonas tem-no feito com bastante regularidade."

Jonas chegou ao Benfica em 2014, com 30 anos, depois de ter sido dispensado pelo Valência, na altura orientado por Nuno Espírito Santos, atual treinador do FC Porto. "Há jogadores que passaram por aqui que pareciam piores do que realmente são, como Piatti, Víctor Ruiz, Jonas, Banega, Rami... Somos o que somos, mas no futuro seria bom que deixássemos de triturar jogadores", admitiu García Pitarch, diretor demissionário do clube espanhol ao jornal AS.

Lindelöf mais perto do United

O processo de transferência de Victor Lindelöf para o Manchester United está desbloqueado, depois do Benfica ter chegado a acordo com o Vasteras, clube sueco onde o central fez a formação.

O jornal Daily Mirror cita Bengt-Ake Nilsson, presidente do Vasteras, a dar conta do negócio entre encarnados e red devils , que poderá ficará fechado por 38 milhões de libras (cerca de 44 milhões de euros). O clube sueco terá agora direito a 10% do que estaria fixado no acordo de transferência do defesa-central para o Benfica (20 %).

Lindelöf deverá assinar um vínculo de cinco épocas, a ganhar cerca de 135 mil euros por semana e deverá ficar com a camisola número 2 do United. Uma notícia que deixa o defesa central Eric Bailly, de partida para a CAN, com a Costa do Marfim, feliz: "É claro que espero começar a jogar com Lindelöf. Creio que encaixaríamos bem."