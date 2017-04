Jonas de regresso frente a uma das suas vítimas preferidas

Pub

Internacional brasileiro já marcou por cinco vezes ao Estoril desde que chegou à Luz em 2014. Hoje está de regresso após lesão

Jonas está recuperado e esta tarde (18.15, BTV) deverá voltar a formar dupla no ataque com o grego Mitroglou frente ao Estoril, uma das equipas a quem o internacional brasileiro marca mais golos, concretamente cinco desde 2014, quando chegou a Portugal.

Depois de ter falhado, por lesão, o último jogo do Benfica, diante do Sporting (1-1), na última jornada, o goleador de 33 anos está de novo nos eleitos de Rui Vitória e terá pela frente a quarta equipa a quem marcou mais golos desde que chegou à Luz, no início da temporada 2014-2015.

O registo de Jonas frente ao Estoril é de cinco golos em cinco jogos. Os primeiros quatro apontados pelo brasileiro foram logo na temporada de estreia, bisando nos dois jogos do campeonato.

No ano passado, no entanto, o goleador acabou por ficar em branco diante dos estorilistas, tendo regressado aos golos já nesta temporada, nomeadamente no jogo da Taça de Portugal, quando apontou um dos três golos do Benfica no empate da segunda mão da meia-final. O golo (3-2 na altura), aliás, acabou por ser determinante para o apuramento das águias para a final do Jamor. Na primeira volta do campeonato, refira-se, o brasileiro acabou por falhar o empate com o Estoril, por lesão, tal como no confronto na Amoreira para a primeira mão da Taça de Portugal.

O Estoril é, assim, uma das vítimas favoritas do matador brasileira, mas não é a sua "preferida". O clube que mais golos encaixou de Jonas foi o Nacional, num total de dez. As equipas insulares, aliás, são as que mais sofreram "aos pés" do brasileiro, pois logo atrás do Nacional surge o rival Marítimo, com nove, e o Moreirense completa o pódio com sete.

Mitroglou também gosta do Estoril

Se o Estoril é uma das presas favoritas de Jonas, também faz parte das vítimas de Mitroglou, pois o helénico já faturou em quatro ocasiões contra a formação agora orientada por Pedro Emanuel.

O internacional grego ainda só conseguiu marcar mais vezes a três outros emblemas, nomeadamente ao Belenenses (sete), Sp. Braga e Marítimo (cinco golos a ambas), seguindo-se então o Estoril Praia.

Dos quatro golos apontados até ao momento, dois foram marcados já nesta temporada, no encontro da primeira mão da Taça de Portugal (vitória por 2-1), e os outros nos dois jogos da temporada passada para o campeonato.

Contas feitas, a habitual dupla de ataque das águias tem um excelente registo diante do Estoril, com um total de nove golos apontados até ao momento. Curiosamente, só por uma vez ambos fizeram o gosto ao pé no mesmo jogo diante da formação da linha - na temporada passada, numa goleada por 4-0.

Jonas, que na época passada foi o melhor marcador da Liga com 32 golos, nesta temporada tem apenas nove, número que se pode explicar pelo facto de ter estado quase quatro meses lesionado.