Jonas chamado mas em dúvida até à hora do jogo com o Feirense

Rui Vitória garantiu esta sexta-feira que o brasileiro Jonas segue viagem com a equipa para o Norte do País, onde amanhã defronta o Feirense para a 24.ª jornada da Liga, mas assumiu que o avançado está em dúvida.

"Está em franca recuperação [da lesão nas costas] e vamos ver se estará disponível para o jogo", revelou o treinador do Benfica, que se mostrou "muito feliz" pela chamada de Ederson Moraes à seleção brasileira. "É sinal que está a fazer um trabalho bem feito", referiu, deixando ainda uma sugestão: "A seleção brasileira até poderia levar os nossos dois guarda-redes, o Ederson e o Júlio César, que iria muito bem servido."

Sobre a equipa do Feirense, disse estar à espera de "um jogo difícil" frente a uma equipa "com um desempenho muito bom e que veio do escalão abaixo, mas soube organizar-se e encontrou estabilidade com o novo treinador [Nuno Manta]". Tendo em conta as dificuldades que o Benfica irá encontrar, Rui Vitória avisou que este será um jogo "para correr, lutar e fazer mais que o adversário", pois pela frente estará "um Feirense que irá procurar aproveitar o erro para causar mossa".

Outro tema da conferência de imprensa de Rui Vitória de antevisão à partida com o Feirense foi a arbitragem. O técnico avisou que "é preciso ter cuidado com o que se diz", pois em sua opinião os agentes do futebol "não podem estar constantemente a falar de arbitragem".

"Quem mandou as pedras, que não esconda agora as mãos. Eu estou à vontade para falar porque sou dos que tem falado menos de arbitragem", sublinhou, comentando depois os desacatos que atingiram a taberna do pai do árbitro Jorge Ferreira: "Percebem agora porque há uns tempos falei da importância de teremos cuidado com a mensagem que passamos para o exterior porque temos muitos seguidores? É que essa minha mensagem foi interpretada de outra forma."