Jonas ausente do treino com queixas no pescoço

Avançado brasileiro em dúvida para jogo com o Borussia Dortmund

O brasileiro Jonas não integra o treino desta manhã de segunda-feira antes do jogo de amanhã com o Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões. O avançado está a contas com uma cervicodorsalgia (queixas na zona do pescoço) e fez apenas tratamento.

O internacional canarinho juntou-se assim a Grimaldo e Lisandro López, os outros dois do plantel que não treinaram, pois continuam a recuperar das respetivas lesões, ao passo que Salvio já trabalhou sem limitações.

Rui Vitória, treinador das águias, fala ao final da tarde sobre o embate com os alemães, podendo dissipar as dúvidas em torno de Jonas.