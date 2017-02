Jonas apto para defrontar Chaves

Pub

Foi o próprio Rui Vitória que revelou a recuperação do brasileiro em conferência de imprensa

Jonas vai estar no lote de convocados para a partida do Benfica com o Desportivo de Chaves, marcada para o estádio da Luz nesta sexta-feira. Quem o confirmo foi o próprio treinador Rui Vitória, não salientando, no entanto, se este fará parte do onze.

"Jonas vai estar na convocatória e na hora do jogo vamos ver como é que as coisas funcionam", começou por dizer o treinador, não querendo revelar se a recente lesão do jogador se deveu a uma hérnia cervical, como revelado recentemente. "Tenho algum conhecimento de todas essas questões, mas não vou estar dissecar uma informação dessa natureza porque requer um rigor que eu não quero cometer qualquer erro. Mas está nos convocados e se está é porque está em condições", referiu o treinador.

Afastado dos jogos em Braga e com o Dortmund, devido a lesão, Rui Vitória optou por Rafa em detrimento de Jiménez. Esta quinta-feira, contudo, não quis revelar o esquema para o jogo com o Chaves caso Jonas comece o jogo no banco.

"Essa tem sido a opção, mas não vou revelar nada sobre o jogo. Temos vindo a arranjar dinâmicas que favoreçam aquilo que são as características dos jogadores, mas jogue quem jogar, a equipa saberá o que fazer", disse.

O tema das arbitragens também foi tema de conversa de Rui Vitória, sobretudo depois da reunião pedida pelo Benfica ao Conselho de Arbitragem, e o técnico revelou que as águias vão estar "vigilantes".

"Aquilo que fazemos é estar sempre muito atentos, manifestarmo-nos quando acharmos que temos de nos manifestar e eu assim o farei. Queremos que toda a gente seja o mais profissional possível e cá estaremos para estar focados em nós e atentos ao que se passa ao nosso redor. Estamos muito vigilantes, obviamente, e eu particularmente também vos digo que sempre que entender dizer algo assim o farei", salientou.

Quanto ao jogo propriamente dito, Rui Vitória desvalorizou as saídas de alguns jogadores do Chaves nesta reabertura de mercado, em janeiro, salientando que a formação flaviense continua a praticar bom futebol.

"Não é fácil uma equipa mudar quatro jogadores do seu onze, mudar o treinador e apresentar praticamente o mesmo rendimento. Isso é digno de ser destacado. É o trabalho de um clube que está a fazer um trabalho estável. O Chaves tem pormenores importantíssimos que teremos de saber controlar. É uma equipa que não envolve muitos jogadores no ataque, mas quando vai, vai com perigo. Temos de ser muito criteriosos naquilo que vamos fazer", concluiu