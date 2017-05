Pub

Jiménez, supresa no onze, foi o autor do único golo

O Benfica venceu esta noite em Vila do Conde, por 1-0, e está muito perto de garantir o tetracampeonato, algo que poderá acontecer já no próximo sábado, diante do V.Guimarães, na Luz.

O jogo não foi fácil para os encarnados, que estiveram quase sempre por cima, mas também não se livraram de valentes sustos. Cássio, guarda-redes do Rio Ave, ainda foi evitando a vantagem dos encarnados, mas aos 75' não pode fazer nada num remate de Jiménez na sequência de um rápido contra-ataque.

O Rio Ave não virou as costas ao jogo e poderia também ter empatado, quando Gonçalo Paciência atirou ao poste a dois minutos do fim.

Eis os onzes iniciais:

Rio Ave: Cássio; Lionn, Marcelo, Roderick e Rafa Soares; Tarantini, Petrovic e Krovinovic; Gil Dias, Heldon e Guedes

Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Lindelöf, Luisão, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Cervi, Rafa, Jonas e Raúl Jiménez

