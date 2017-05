Pub

Treinador do Sporting admitiu justiça do tetra do Benfica, conquistado este sábado, no Estádio da Luz, após um triunfo, por 5-0, diante do Vit. Guimarães.

"O Benfica foi o vencedor e nem há discussão em relação ao que foi o Sporting no ano passado e aquilo que é este ano. Portanto, foi um vencedor justo." Foi assim que Jorge Jesus comentou o tetra do Benfica este sábado, após o triunfo diante do Vit.Guimarães (5-0).

Os dois primeiros títulos dos quatro consecutivos agora celebrados, foram conquistados sob as ordens de Jesus, agora no Sporting. E se no final da época passada, o técnico leonino repetiu várias vezes que a melhor equipa não tinha sido campeã, este ano, deu a mão à palmatória e considerou o Benfica um justo vencedor.