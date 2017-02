Javi García quer regressar à Luz e elege Jesus como o melhor

Pub

Espanhol foi treinado por Fabio Capello, Bernd Schuster, Roberto Mancini, André Villas-Boas, Mircea Lucescu e Manuel Pellegrini mas a sua preferência vai para o atual técnico do Sporting

Javi García, numa entrevista à Marca, garante que tem como desejo voltar ao Benfica, clube pelo qual se sagrou campeão e que representou entre 2009 e 2012 antes de rumar ao Manchester City.



"Foi lá que vivi os melhores anos como futebolista. Tenho o Benfica no coração, é um clube fácil de gostar que tem uns adeptos espetaculares. Disse-o quando saí e repito: quero voltar a jogar no Benfica", afirmou, em entrevista à 'Marca'.

Javi García ainda falou de Jorge Jesus, técnico com quem coabitou na Luz. E o espanhol, que foi treinado por Fabio Capello, Bernd Schuster, André Villas-Boas , Roberto Mancini e Manuel Pellegrini, não tem dúvidas em distinguir o atual técnico do Sporting. "Escolho Jorge Jesus. Outros treinadores vêem um jogador que não gostam e colocam outro. Jesus é muito perfecionista. A melhor coisa que um treinador pode fazer é ajudar um jogador a tornar-se melhor e Jesus fez isso comigo. Basta vermos os jogadores que saíram do Benfica rumo a grandes clubes mundiais", referiu o médio, que em matéria de escolhas não tem problemas em eleger um tento marcado ao rival de Alvalade.

"Tive a sorte de marcar em jogos importantes. Escolho um golo que marquei ao Sporting nas meias-finais da Taça da Liga aos 90+2'. Foi de loucos, às vezes vejo-o no Youtube e ainda me emociono", confessa.