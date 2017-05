Jardel tem proposta da China mas só sai por dez milhões

Pub

Defesa central de 31 anos ainda só realizou oito jogos na presente temporada, devido a sucessivas lesões. O Shandong Luneng tem um contrato de dois milhões/ano para lhe oferecer

Jardel tem uma proposta para rumar à Super Liga chinesa na próxima temporada, apurou o DN, e o clube em causa é o Shandong Luneng, treinado pelo alemão Felix Magath e onde atuam jogadores como o brasileiro Diego Tardelli, o italiano Graziano Pellè e o senegalês Papiss Cissé. O defesa central de 31 anos não tem sido opção para Rui Vitória nesta temporada, sobretudo devido a lesões, e da Ásia acenam-lhe com um contrato de dois milhões de euros por época.

O central brasileiro foi um dos pilares da defesa do Benfica na temporada passada, ao lado de Lindelöf, o que lhe valeu uma renovação de contrato até 2020. As exibições de Jardel foram premiadas pela SAD presidida por Luís Filipe Vieira, tendo o interesse de outros emblemas, como a Lázio, também levado o Benfica a aumentar o central para não o perder.

Esta temporada não tem corrido de feição a Jardel, que ainda só realizou oito jogos, devido a sucessivas lesões que sofreu ao longo da época. Isso, no entanto, não significa que Rui Vitória não conte com o defesa para a próxima temporada, até porque Lindelöf poderá deixar o clube no final da temporada.

O Benfica não quer abrir mão de Jardel a qualquer preço, mas entende que a proposta financeira (mais do dobro do que ganha na Luz) possa ser difícil de recusar por parte do defesa central, daí que a SAD esteja também disposta a discutir a oferta dos chineses, mas sempre por verbas nunca inferiores a dez milhões de euros.

No ano passado, aliás, foi essa a razão que levou Jardel a permanecer na Luz depois da oferta da Lázio. Os italianos formalizaram uma oferta de 6,5 milhões, mas Luís Filipe Vieira pediu um valor acima dos dez milhões de euros.

A equipa romana, e ainda clubes como o Villarreal e o Everton, nunca chegaram aos valores pretendidos, mas essa verba não deverá ser agora impeditiva para o Shandong Luneng e qualquer outra equipa do campeonato chinês.

Jardel terá sempre a última palavra, mas será difícil o futebolista recusar uma oferta de dois milhões de euros/ano, pois poderá ser um dos derradeiros contratos da sua carreira e que lhe garantirá uma outra sustentabilidade financeira.

Para já, no entanto, o jogador ainda não tomou qualquer decisão definitiva, até porque também sabe que a proposta do Shandong Luneng ainda não chegou à SAD do Benfica, algo que deverá ocorrer até final da próxima semana.

Defesa para refazer?

Jardel não é o único jogador da defesa do Benfica que tem suscitado interesse de outros clubes. Aliás, são muitos os futebolistas do setor mais recuado que poderão abandonar a Luz no final da temporada.

Nélson Semedo e Lindelöf são os mais cobiçados, com Bayern Munique e Manchester United a liderarem a corrida por ambos. O guarda-redes Ederson tem o Manchester City interessado nos seus serviços, e no lado esquerdo da defesa Grimaldo há muito que é seguido pelo Nápoles.

Os jovens Rúben Dias e Yuri Ribeiro, da equipa B, farão parte do plantel principal na próxima época, mas tudo indica que os encarnados irão ao mercado para reestruturar a defesa.