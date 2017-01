Pub

Cinco pontos perdidos e nove golos sofridos marcam o início do ano de 2017

O mês de janeiro foi o pior desde que Rui Vitória assumiu o cargo de treinador do Benfica, há cerca de um ano e meio. Em quatro jogos da Liga, os encarnados perderam cinco dos seis pontos de vantagem para o segundo classificado, o FC Porto, resultado do empate em casa com o Boavista e a derrota em Setúbal. Além disso, foi derrotado na meia-final da Taça da Liga perante o Moreirense.

No total, foram três escorregadelas - duas derrotas e um empate - durante o primeiro mês de 2017, algo que é inédito no consulado Rui Vitória, que o máximo que tinha tido eram duas partidas sem vencer em oito dos 16 meses que leva ao comando dos encarnados (em jogos oficiais). É bom recordar que em quatro meses alcançou o pleno de vitórias, sendo certo que em abril e setembro de 2016 apenas não venceu jogos das provas europeias, somando triunfos em todos os jogos do calendário nacional.

Num ápice, o Benfica desbaratou uma vantagem confortável para os rivais, sobretudo para o FC Porto, que surge agora como principal rival na luta pelo título por se encontrar a apenas um ponto, embora o Sporting esteja também mais perto, pois recuperou de dez para sete pontos de atraso em relação ao líder.

O mês de janeiro mostrou ainda um Benfica bastante permeável na defesa, pois sofreu nove golos nos últimos cinco jogos. Ou seja, no consulado Rui Vitória, este foi o mês em que a defesa encarnada mais vezes foi batida, uma vez que o pior registo eram sete golos concedidos já nesta temporada, precisamente em setembro, que coincidiu com a derrota de 4-2 sofrida em Nápoles.

A derrota de segunda-feira à noite no Bonfim fez soar os alarmes na Luz e no Seixal, onde a equipa foi recebida depois do jogo por algumas dezenas de adeptos insatisfeitos com os últimos resultados, tendo lançado tochas e rebentado petardos ao mesmo tempo que impediram a marcha do autocarro da equipa. O problema só foi sanado graças à intervenção da polícia.

Jogo com o Nacional é domingo

O Benfica inicia o mês de fevereiro com a receção ao Nacional, da 20.ª jornada da Liga, que inicialmente estava marcado para segunda-feira, mas que ontem a Liga antecipou para domingo às 18.00.

Nesta partida, o treinador Rui Vitória ainda não sabe se poderá contar com Pizzi, que saiu aos 81 minutos do jogo com o V. Setúbal devido a uma lesão no pé direito. Com Grimaldo e Lisandro López sem possibilidade de serem utilizados, subsistem dúvidas ainda em relação à recuperação de André Horta, Salvio e Raúl Jiménez, também entregues ao departamento clínico.