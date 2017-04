Já há filas na Luz para comprar bilhetes para o dérbi

Pub

As bilheteiras só abrem esta quinta-feira às 9.00 horas e há quem vá passar a noite no estádio

Há muitos adeptos do Benfica que vão passar a noite no Estádio da Luz para garantir um bilhete para assistir ao dérbi com o Sporting, no sábado em Alvalade.

Ao início da madrugada desta quinta-feira já eram muitas as pessoas a marcar o seu lugar na fila, pois os encarnados apenas têm direito a 2500 ingressos e as bilheteiras da Luz abrem às 9.00 horas.

Refira-se que apenas os detentores de lugar de época (Red Pass) terão a possibilidade de adquirir bilhete para o dérbi.