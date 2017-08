Istra confirma Mato Milos na Luz

Pub

O penúltimo classificado da liga croata confirmou esta quarta-feira, através do site oficial, a transferência do lateral para o Benfica, não adiantando os valores envolvidos no negócio

O NK Istra 1961, penúltimo classificado da Liga croata, confirmou esta quarta-feira, através do site oficial, a transferência definitiva do lateral-direito Mato Milos para o Benfica, ainda que sem adiantar os valores envolvidos na operação. No entanto, os tetracampeão português terá pago uma verba a rondar os 400 mil euros.

O emblema croata confirma também que, no âmbito de uma parceria estabelecida com as águias, vai receber de imediato e a título definitivo o médio Filipe Ferreira e o defesa João Escoval, que se encontravam ao serviço da equipa B do clube da Luz, que ainda não confirmou o negócio.