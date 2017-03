Irmão de Jonas revela pormenores do contrato

Pub

Novo contrato só entrará em vigor a partir da época 2018/19 e contempla bónus mais elevados

Tiago Gonçalves, irmão e empresário de Jonas, revelou ao site globoesportes alguns pormenores da renovação do contrato do avançado brasileiro com o Benfica, confirmando o que o DN escreveu, que o jogador não será aumentado em termos de salários mas receberá bónus mais elevados.

"O meu irmão estendeu o contrato por mais um ano, e nesse novo contrato pode vir a ter um bónus. Um bónus que pode ser simples, razoável, satisfatório ou muito bom. Depende de metas coletivas e individuais que ele consiga atingir. É por escalões, e se ele atingir o nível 3, que seria fantástico, nesse ano seria o atleta mais bem pago do Benfica", referiu Tiago.

"Esses valores não têm nada a ver com contrato atual, que continua até meados de 2018. O contrato atual não mudou nada. Para alcançar um nível maior, ele tem de destacar-se, como nas duas primeiras épocas, com muitos golos, na Liga dos Campeões e na Liga. Se a equipa for campeã, se fizer um mínimo de jogos e golos, que por cláusula de confidencialidade não podemos revelar", acrescentou, confirmando que de facto existiu uma proposta de um clube chinês, o Beijing Guoan, que lhe oferecia três vezes mais.