Incêndio na Luz: Sporting perde ação em tribunal

Os leões pretendiam a devolução dos 360 mil euros com que foram punidos pelos estragos causados em 2011

O Tribunal Judicial de Lisboa rejeitou o recurso apresentado pelo Sporting, que exigia que lhe fossem devolvidos os 360 mil euros pelos estragos causados no Estádio da Luz, no dérbi de 26 de novembro de 2011, no final do qual os adeptos leoninos incendiaram as cadeiras da bancada.

A Federação Portuguesa de Futebol, através dos seus órgãos disciplinares, haviam condenado a Sporting SAD a pagar 359 338, 70 euros ao Benfica, Contudo, os leões decidiram recorrer à justiça civil, alegando que seriam os encarnados os responsáveis pelo incêndio, pois defendiam que os adeptos sportinguistas tinham ficado demasiado tempo na caixa de segurança, que tinha sido inaugurada naquela partida.

A sentença agora proferida pelo juiz do Tribunal Judicial de Lisboa diz que a decisão tomada em última instância desportiva pelo Conselho de Justiça "não pode ser posta em causa", acrescentando que foi dado como "provado" que "o momento da evacuação dos adeptos" do Estádio da Luz "foi decidido pela PSP" e não pelo Benfica, confirmando ainda terem sido os adeptos do Sporting "que deflagraram os focos de incêndio".