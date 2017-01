Hermes espera "carreira brilhante" na Luz

Pub

Lateral brasileiro assinou contrato até 2021 e vai vestir a camisola 38

O lateral brasileiro Hermes foi esta quarta-feira confirmado de forma oficial como reforço do Benfica, tendo assinado contrato até 2021. O brasileiro chegou a custo zero, depois de ter terminado a ligação com o Grêmio, e é agora mais uma alternativa para o lado esquerdo da defesa encarnada, onde Rui Vitória tem também o espanhol Grimaldo e o internacional português Eliseu.

"Estou muito feliz de estar neste grande clube, vim para ajudar a conquistar vários títulos. No Brasil dizia-se que era um grande clube, com muitos campeões, e é um sonho realizado", começou por referir o lateral à BTV.

"Sou lateral esquerdo defensivamente bom e apoio nas horas vagas que tenho. Venho para acrescentar. Espero uma carreira brilhante aqui no Benfica e ajudar os colegas e todos os que precisarem", acrescentou o jogador, que vai vestir a camisola 38.