Hermes chamado para a Taça de Portugal

O defesa-esquerdo é a novidade na lista de convocados de Rui Vitória para o jogo com o Estoril

O defesa-esquerdo Marcelo Hermes é a única novidade na lista de convocados de Rui Vitória para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, esta terça-feira (20.15) com o Estoril.

O brasileiro contratado em dezembro, proveniente do Grémio, entra na lista por troca com Luka Jovic, que tinha sido chamado para o jogo de sexta-feira com o Desp. Chaves.

De fora ficaram Fejsa e Grimaldo, que recuperam de lesões, bem como Lisandro López e André Horta, por opção.

Eis a lista completa de jogadores chamados para o jogo com o Estoril:

Guarda-redes - Ederson Moraes, Júlio César;

Defesas - Luisão, Jardel, André Almeida, Nélson Semedo, Lindelöf, Eliseu, Hermes;

Médios - Carrillo, Samaris, Pizzi, Franco Cervi, Rafa Silva, Salvio, Filipe Augusto, Zivkovic;

Avançados - Jonas, Mitroglou, Raúl Jiménez.