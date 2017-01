Hélder Costa confirmado pelo Wolverhampton

Pub

O clube inglês exerceu a opção de compra sobre o extremo português que estava fixada em 15 milhões de euros

O Wolverhampton anunciou esta segunda-feira a contratação de Hélder Costa ao Benfica, tendo o jogador assinado um contrato válido por quatro anos e meio.

O extremo formado no Seixal estava emprestado ao clube do Championship (segundo escalão do futebol inglês), que tinha o direito de opção de compra do passe fixado em 15 milhões de euros, verba que o Benfica deverá encaixar com esta transação.

Hélder Costa tem sido uma das grandes figuras dos Wolves, tendo marcado nove golos em 29 jogos, tendo sido decisivo no triunfo em Anfield, frente ao Liverpool, para a Taça de Inglaterra, jogo no qual fez duas assistências para o triunfo por 2-1.