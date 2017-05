Pub

Preços dispararam no mercado negro para ir ao estádio ver o jogo que pode consagrar o Benfica campeão

O Benfica joga este sábado, às 18:15, com o Vitória de Guimarães, no jogo em que pode sagrar-se tetracampeão pela primeira vez. Os bilhetes esgotaram ontem, sexta-feira, anunciou o Benfica, mas segundo a imprensa nacional ainda é possível obter ingressos, pelas "vias alternativas".

De acordo com o Jornal de Notícias, no mercado negro há bilhetes a 550 euros, valores quatro vezes superiores aos que eram pedidos. Na Internet, vários sites vendem bilhetes a preços distintos para todos os bolsos, desde os 80 aos 550 euros, dependendo das localizações no estádio.

O Benfica anunciou sexta-feira ter esgotado a lotação do Estádio da Luz, em Lisboa, para a receção ao Vitória de Guimarães, neste sábado, da 33.ª jornada da I Liga de futebol.

Esta época, o Benfica teve a sua maior assistência no 'clássico' com o FC Porto (1-1), da 27.ª jornada, com 63 323 espetadores, mais 11 do que na receção ao Sporting (2-1), da 13.ª ronda.

A maior enchente do novo Estádio da Luz, inaugurado em 2003, remonta à época de 2009/10 (65.467 adeptos), quando na última jornada da I Liga o Benfica bateu o Rio Ave por 2-1 e garantiu o título de campeão.