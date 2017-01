Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan e Hebei lutam por Jiménez

Pub

Os três clubes chineses mais interessados no avançado mexicano

Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan e Hebei China Fortune. São estes os três clubes chineses mais interessados em Jiménez, avançado do Benfica.

De acordo com a imprensa daquele país, os três emblemas já fizeram uma sondagem junto dos encarnados para perceber como poderão contratar o internacional mexicano. O jogador de 25 anos, que esta temporada leva oito golos marcados, poderá mesmo rumar à China ainda durante o mercado de inverno, sendo que para tal o clube da Luz não abdica de receber no mínimo 45 milhões de euros.

O interesse chinês é tal que o Benfica tem também o seu sucessor praticamente assegurado, o suíço Seferovic. O jogador do Eintracht Frankfurt termina contra com o emblema alemão no final da temporada, mas poderia chegar já em janeiro para substituir Jiménez.