Grimaldo falha arranque da I Liga frente ao Sp. Braga

Pub

Lateral-esquerdo não foi convocado devido a uma lesão muscular na perna direita. A novidade na lista de convocados do Benfica, divulgada esta terça-feira, é Aurélio Buta.

Alex Grimaldo vai falhar a estreia do Benfica na I Liga, quarta-feira, diante do Sporting de Braga. O lateral-esquerdo espanhol não recuperou de uma lesão muscular na perna direita, sofrida na final da Supertaça frente ao Vitória de Guimarães, e não integra a lista de convocados do emblema da águia para a receção aos bracarenses.

Júlio César (tendinopatia na perna esquerda), Mitroglou (lesão muscular na coxa esquerda), Zivkovic (traumatismo na coxa direita), Carrillo (traumatismo no joelho direito) e André Horta (tendinopatia no joelho esquerdo), que já tinham falhado a Supertaça por lesão, continuam de fora. O mesmo acontece com Samaris, por castigo.

A novidade na lista de convocados do Benfica, divulgada esta terça-feira, é o jovem lateral Aurélio Buta. Do lote de eleitos pelo treinador encarnado, Rui Vitória, sai também o inglês Chris Willock.

Convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela e Paulo Lopes;

Defesas - André Almeida, Aurélio Buta, Lisandro, Luisão, Jardel e Eliseu;

Médios - Fejsa, Filipe Augusto, Salvio, Pizzi, Cervi, Chrien, Diogo Gonçalves e João Carvalho;

Avançados - Raúl Jiménez, Jonas, Seferovic e Rafa Silva.