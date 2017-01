Pub

Só Witsel e Renato Sanches renderam mais ao Benfica no momento da transferência

O futebolista Gonçalo Guedes entrou hoje para o 'top-10' das transferências mais caras de Portugal para o estrangeiro, ao mudar-se do Benfica para o campeão francês Paris Saint-Germain por 30 milhões de euros.

O jovem avançado, de 20 anos, iguala na 10.ª posição os jogadores mais valiosos a sair de Portugal, juntando-se a nomes como o argelino Slimani, o hispano-brasileiro Rodrigo, os portugueses Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho e Pepe e o brasileiro Anderson.

Este 'ranking' continua a ser liderado pelo avançado brasileiro Hulk, que o FC Porto venceu aos russos do Zenit por 60 milhões.

Os 'dragões' têm mesmo as quatro vendas mais caras da história do futebol português, com o francês Mangala (54 milhões de euros) e os colombianos Falcao (47) e James Rodriguez (45) a ocuparem os lugares abaixo na tabela.

No último defeso, Sporting e Benfica fizeram as mais caras transferências de jogadores portugueses, com João Mário a mudar-se dos 'leões' para o Inter de Milão por 45 milhões de euros, e Renato Sanches a render inicialmente 35 milhões aos cofres da Luz pela mudança para o Bayern Munique.

Lista das transferências mais caras do futebol português:

Nome Proveniência Destino Valor

Hulk FC Porto Zenit 60ME

Mangala FC Porto Manchester City 54ME

Falcao FC Porto Atl. Madrid 47ME

James Rodriguez FC Porto Mónaco 45ME

João Mário Sporting Inter de Milão 40ME

Witsel Benfica Zenit 40ME

Jackson Martinez FC Porto Atl. Madrid 35ME

Renato Sanches Benfica Bayern Munique 35ME

Danilo FC Porto Real Madrid 31,5ME

Gonçalo Guedes Benfica Paris Saint-Germain 30ME

Slimani Sporting Leicester 30ME

Rodrigo Benfica Valência 30ME

Fábio Coentrão Benfica Real Madrid 30ME

Ricardo Carvalho FC Porto Chelsea 30ME

Pepe FC Porto Real Madrid 30ME

Anderson FC Porto Manchester United 30ME

Alex Sandro FC Porto Juventus 26ME

David Luiz Benfica Chelsea 25ME

Di Maria Benfica Real Madrid 25ME

Enzo Pérez Benfica Valência 25ME

João Moutinho FC Porto Mónaco 25ME

Nani Sporting Manchester United 25ME

Matic Benfica Chelsea 25ME

Markovic Benfica Liverpool 25ME