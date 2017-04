Pub

Antigo dirigente do clube da Luz admite que recebe vários documentos da parte de Carlos Janela

Rui Gomes da Silva, ex-dirigente do Benfica e comentador afeto ao clube da Luz no programa "O Dia Seguinte", da SIC Notícias, admitiu em declarações ao canal de Carnaxide a existência de uma cartilha informativa do Benfica que é enviada semanalmente aos comentadores afetos ao clube, confirmando aquilo que foi denunciado por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.

"Existem muitos documentos, não só estes. Existem todas as semanas. Eu recebo 20 ou 30 documentos todas as semanas [...] Acusa-se o Benfica de ter uma estrutura profissional, numa era da comunicação, em que a comunicação é tudo? Estranha-se que o Benfica tenha essa capacidade e esse profissionalismo?", disse à SIC Notícias.

Gomes da Silva confirmou ainda que recebe todas as semanas "muitos documentos" enviados por Carlos Janela, comentador na BTV e na CMTV, a quem o FC Poeto atribiui a autoria das cartilhas.