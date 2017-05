Pub

Raul Jiménez, o autor do golo da vitória do Benfica em Vila do Conde, confessou-se "muito contente por ter ajudado a equipa a conseguir um triunfo muito importante".

O avançado mexicano avisa no entanto que os encarnados ainda não são campeões. "Foi um golo importante, mas ainda nos faltam duas finais. Seria importante sermos campeões no nosso estádio no peóximo jogo [com o V. Guimarães], mas como disse ainda nada está decidido", sublinhou.