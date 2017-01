Génova confirma a contratação de Taarabt

Pub

O médio chega ao clube italiano da Série A por empréstimo do Benfica

O médio marroquino Adel Taarabt vai alinhar no Génova, por empréstimo do Benfica, confirmou esta terça-feira o clube da Série A italiana, que conta com o português Miguel Veloso.

"O Génova CFC informa ter adquirido ao Benfica, a título de empréstimo, os direitos desportivos do médio Adel Taarabt. A apresentação à comunicação social está marcada para quinta-feira", lê-se no site oficial do clube, que ocupa o 12.º lugar da Série A.

Taarabt, de 27 anos, já se treinou às ordens do treinador Ivan Juric. O médio chegou ao Benfica no início da época 2015/16, tendo apenas alinhado pela equipa B dos 'encarnados', depois de passagens por clubes como Lens, Tottenham, Queens Park Rangers, Fulham e AC Milan.

O marroquino tem contrato com o Benfica até junho de 2020.