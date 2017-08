Gabriel Barbosa está perto de rumar à Luz por empréstimo do Inter

Pub

Negociações entre os clubes estão bem encaminhadas, com os italianos a suportarem parte do salário. Mitroglou na calha para sair

O brasileiro Gabriel Barbosa deverá ser a grande novidade do fecho do mercado do Benfica. A SAD encarnada está em negociações muito adiantadas com o Inter Milão para garantir Gabigol, como é apelidado, por empréstimo de uma temporada.

Ao que o DN apurou, o clube italiano irá suportar uma parte substancial do vencimento do jogador de 20 anos, que aufere qualquer coisa como três milhões de euros anuais limpos. Gabriel Barbosa foi contratado pelo Inter ao Santos em agosto de 2016 a troco de 29,5 milhões de euros, mas não conseguiu impor-se no clube italiano, pois na época passada apenas fez dez jogos, tendo marcado um golo. Esta temporada, como não tinha espaço na equipa treinada por Luciano Spalletti, os nerazzurri procuraram um clube onde pudesse jogar com regularidade.

Inicialmente, Gabigol foi dado como hipótese para o Sporting, mas afinal o seu destino deverá ser o Benfica, embora ainda faltem limar algumas arestas para que o negócio seja concluído. Gabriel Barbosa foi campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro e já repre- sentou a principal seleção brasileira em quatro ocasiões, tendo marcado dois golos. É considerado um dos maiores produtos das escolas do Santos nos últimos anos, clube pelo qual se estreou com apenas 16 anos, precisamente no jogo que marcou a despedida de Neymar para o Barcelona.

Ao que o DN apurou, o próprio jogador, campeão olímpico no Rio de Janeiro, até já falou com o capitão Luisão para se inteirar sobre o clube da Luz, tendo nessa conversa afirmado que gostaria de se mudar para o Benfica, algo que poderá estar à beira de se concretizar.

A chegada de Gabriel Barbosa deverá no entanto implicar a saída do grego Kostas Mitroglou, uma vez que os encarnados terão entre mãos uma proposta pelo avançado que na época passada fez 27 golos em 43 jogos.

O Benfica, entretanto, ainda está a ponderar a possibilidade de avançar para a contratação de um defesa-direito, uma decisão que será tomada nas próximas horas, uma vez que o mercado fecha na próxima quinta-feira. É que a equipa técnica liderada por Rui Vitória está a avaliar o croata Mato Milos, jogador que não foi apresentado oficialmente como reforço encarnado, mas que está a trabalhar com a equipa principal há pouco mais de uma semana. Se a conclusão for que o lateral ainda não está preparado para ser lançado na equipa principal, os encarnados irão ao mercado, sendo que nesse caso Milos será emprestado.

Eliseu sabe esta terça-feira se é castigado

O Conselho de Disciplina irá esta terça-feira tomar uma decisão sobre se Eliseu será castigado devido a um lance com Diogo Viana no jogo com o Belenenses, do qual resultou um processo sumaríssimo por causa de uma queixa do Sporting.

Os leões voltaram entretanto à carga tendo Eliseu como alvo, pois apresentaram uma nova queixa tendo por base três lances protagonizados pelo jogador na partida de sábado com o Rio Ave, que terminou com um empate 1-1.