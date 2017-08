Gabigol chega para fazer esquecer Mitroglou

Pub

O avançado grego foi transferido para o Marselha por 15 milhões de euros. Do Inter chegou finalmente Gabriel Barbosa

O Benfica aproveitou o último dia de mercado para trocar de avançados. O Marselha fez uma derradeira tentativa para garantir Kostas Mitroglou e ao início da tarde de ontem o grego já viajava para França, rendendo desde já aos cofres benfiquistas 15 milhões de euros, ficando a SAD encarnada ainda com 50% dos direitos económicos do futebolista, que em duas épocas marcou 52 golos em 88 jogos oficiais.

Mitroglou chegou à Luz no verão de 2015 por empréstimo do Fulham, com obrigatoriedade de compra do passe no montante de sete milhões de euros. O grego deixa agora Lisboa rendendo mais do dobro aos cofres encarnados.

Há já alguns dias que existia um entendimento com o Inter Milão para o empréstimo do brasileiro Gabriel Barbosa, de 20 anos. No entanto, o negócio estava dependente da saída de um avançado. Assim que se soube que Mitroglou viajara para Marselha, Gabigol, como também é conhecido, deslocou-se à sede do Inter para ultimar os pormenores para se mudar para Lisboa.

Gabriel Barbosa chega por empréstimo de uma época, com o Benfica a ficar com uma opção de compra de 28 milhões de euros, com o Inter a suportar durante o próximo ano parte do salário. Em declarações à sua assessoria de imprensa disse esperar "repetir a história de muitos brasileiros que vi atuar no Benfica, como Léo, Jonas, Ederson, Luisão e tantos outros".

O dia de ontem foi ainda aproveitado para oficializar Douglas, defesa-direito que o Barcelona emprestou aos encarnados. "Falei com o Nélson Semedo e disse-me maravilhas do clube, que tem um plantel muito bom", começou por dizer o brasileiro, para depois garantir que acompanha o Benfica "há bastante tempo".

Com a chegada de Douglas a SAD do Benfica conseguiu colocar os outros dois laterais que estavam à espera de definir o futuro: Aurélio Buta foi emprestado aos belgas do Antuérpia, enquanto o croata Mato Milos rumou ao Lechia Gdansk da Polónia.

À última hora falhou a transferência de Ola John para o Panathinaikos, num negócio que envolvia a chegada à Luz do guarda-redes alemão Odisseas Vlachodimos na próxima época, além do pagamento de dois milhões de euros ao clube de Atenas. O holandês ainda poderá hoje rumar a Espanha.