Águias estiveram sempre por cima, mas a muralha do Tondela só se desmoronou quando Pizzi encontrou o caminho do golo aos 59 minutos

O Benfica voltou este domingo a recuperar a vantagem de quatro pontos para o FC Porto ao vencer o Tondela por esclarecedores 4-0, ainda que as bancadas lotadas da Luz, com mais de 56 mil pessoas, só tenham respirado de alívio nos derradeiros 30 minutos de jogo.

Os encarnados só marcaram o primeiro golo da partida aos 59", fruto, sobretudo, de uma bem montada estratégia do Tondela, nomeadamente defensiva. Pepa, treinador dos visitantes, já tinha avisado estar preparado para a estratégia encarnada e isso ficou bem demonstrado na primeira hora de jogo na Luz.

O Benfica entrou com o pé no acelerador nos primeiros 20 minutos, mas acabou por ser mais correria do que outra coisa. O internacional brasileiro Jonas acabou por protagonizar os únicos dois lances claros de golo das águias, mas viu sempre Cláudio Ramos tapar-lhe os caminhos.

Faltava algo aos encarnados, é certo, mas ainda assim nunca demonstraram ansiedade, estavam tranquilos mesmo empatados com o último classificado, isto apesar da perda de pontos com o Boavista, na Luz, na última partida do campeonato.

Essa ideia de tranquilidade também lhes passou o Tondela, pois embora tenha demonstrado muito boa organização defensiva, limitava-se praticamente a isso mesmo, a tentar não sofrer, ameaçando só por uma vez a baliza de Ederson, com um golo bem anulado a Wagner. O Boavista, esse, teve uma atitude mais ofensiva, daí que as águias pensassem que a qualquer minuto poderiam marcar.

Ao intervalo Rui Vitória optou por substituir Cervi por Salvio. E acertou nas escolhas, pois o argentino ajudou a revolucionar o jogo. No primeiro tempo faltou jogo pelas alas, com Zivkovic e Cervi a fugirem muito para o meio, mas na etapa complementar o jogo foi diferente e mais ficou após o primeiro golo de Pizzi (59"). Até então as águias pressionavam e o Tondela "segurava-se" com unhas e dentes, mas após o remate rasteiro do médio dentro da área a barreira defensiva desmoronou-se.

Salvio e Zivkovic esticavam o jogo pelos flancos, a defesa do Tondela acompanhava-os e estes libertavam espaços para os avançados Jonas e Mitroglou. Curiosamente, contudo, voltou a ser Pizzi a sentenciar o jogo, ao fazer o 2-0 aos 76", numa altura em que o Tondela já não conseguia chegar à baliza de Ederson.

A ganhar por dois golos, e com um encontro das meias-finais da Taça da Liga marcado para a próxima quinta-feira, diante do Moreirense, muitos pensaram que o campeão nacional até podia abrandar o ritmo, mas com Rafa já em campo a velocidade dos encarnados aumentou ainda mais, com o extremo a fazer pela primeira vez um golo de águia ao peito aos 84", num belo chapéu, e Jonas a fixar de penálti o resultado final aos 90".