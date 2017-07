Filipe Augusto vai tentar impor-se... apesar de Pizzi

Pub

O médio brasileiro Filipe Augusto garante que vai procurar o seu espaço no Benfica, mesmo reconhecendo a "grande temporada" feita por Pizzi

"Vou dar o meu melhor sempre, independentemente de jogar ou não. Sabemos que o Pizzi fez uma grande temporada e temos grandes jogadores que podem fazer essa posição. Mas, eu vou procurar o meu espaço e trabalhar para que contem comigo", disse o jogador 'encarnado'.

O brasileiro, que falava antes do treino efetuado pelo Benfica no campo de uma unidade hoteleira do Vale do Garrão, Almancil, no concelho de Loulé, onde está em estágio, afirmou que prefere jogar na posição '8'.

"São duas posições (6 e 8) em que jogo sem problemas. Tento fazer o que o 'mister' pede, mas sinto-me mais confortável na posição '8'. É uma posição onde me sinto melhor e onde posso ajudar mais a equipa", declarou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Depois de ter chegado ao Benfica a meio da última temporada, Filipe Augusto procura agora, nesta pré-época - é o jogador com mais minutos nos três jogos efetuados -, "ter ritmo de jogo e absorver as ideias" do treinador Rui Vitória.

"É bom para mim, porque posso aproveitar a oportunidade que me estão a dar. Acredito que, fazendo bons jogos, vou acabar por ter a confiança dos meus companheiros e isso é um bom sinal", afirmou o médio.

Sem comentar se o Benfica deve ou não contratar mais jogadores, Filipe Augusto deixou a garantia de que o grupo "tem grandes jogadores, que estão em fase de evolução" para chegaram da melhor forma aos jogos oficiais.

O médio brasileiro deixou ainda elogios aos seus companheiros de setor com mais anos de clube, casos de Fejsa e Samaris, pela "experiência e o conforto" que passam a quem joga ao seu lado.

Filipe Augusto, que na vitória do Benfica sobre o Bétis (2-1) na quinta feira, no Estádio Algarve, atirou uma bola à barra na marcação de um livre direto, comentou ainda que se sente "à vontade" nas bolas paradas e que, na posição '8', também fica "mais próximo" da finalização.

Depois de duas vitórias e uma derrota, o Benfica joga no sábado o seu quarto encontro particular na pré-época, defrontando os ingleses do Hull City novamente no Estádio Algarve, num encontro marcado para as 20:30.