"Festejar antes dá azar e o jogo será mais fácil para o Vitória"

Pub

Quim Berto e Zahovic, dois ex-jogadores de águias e vimaranenses, não acreditam em facilidades por parte da equipa da Cidade Berço e deixam alerta aos comandados de Rui Vitória

A festa do primeiro tetracampeonato do Benfica já está a ser preparada para amanhã. Mas a conquista do quarto título consecutivo, contudo, está ainda dependente de um triunfo das águias sobre o Vit. Guimarães, no estádio da Luz. O palco estará lotado, os encarnados até são favoritos, mas quem não quer entrar na festa são os vimaranenses, que também estão a atravessar um momento historicamente bom. Aliás, há quem diga que este jogo até será mais fácil para a equipa da Cidade Berço do que para o Benfica, nomeadamente dois ex-jogadores de ambos os clubes, Quim Berto e Zahovic.

Se o clube da Luz tem o objetivo de conquistar o tetracampeonato pela primeira vez na sua história, a verdade é que também o Vit .Guimarães tem objetivos únicos a alcançar, como ultrapassar a marca dos atuais 62 pontos, a melhor de sempre dos vimaranenses, ou chegar a uma inédita oitava vitória consecutiva na liga. E vão lutar por eles, acredita convictamente o ex-lateral Quim Berto.

"São dois clubes de realidades distintas. Já eram na altura em que os representei e são-no agora. Mas têm uma particularidade em comum, que é a exigência dos seus adeptos. Nunca vi simpatizantes como os do Vit. Guimarães: são muito especiais, muito exigentes. O Pedro Martins está a fazer um trabalho fantástico, mas os adeptos ajudam muito. É por isso que não acredito em facilidades para o Benfica. Se é verdade que pode ser campeão, também o Vit. Guimarães pode quebrar o recorde de pontos e os adeptos querem isso", salientou o antigo defesa, confessando que acredita numa equipa vimaranense a fazer tudo para estragar a festa dos encarnados.

"Festejar antes dá azar, até porque acredito que será um jogo mais fácil para o Vitória do que para o Benfica. Eles [no Benfica] têm a pressão de ser campeões, ao passo que se o Vit. Guimarães não conseguir pontuar tem mais um jogo para fazê-lo. Mas não vai ser nada fácil vencer este Vitória", salientou o agora treinador.

Também Zahovic, outro ex-Benfica e Vit. Guimarães, deixa um forte alerta aos encarnados. "Festejar antes, não. O Benfica está bem, muito forte, é favorito, mas tem de estar concentrados. Aprendi muito em Guimarães e eles nunca se dão por venc idos. E se estão bem esta temporada acredito que o jogo será ainda mais complicado para o Benfica. Não podem pensar que a vitória está já garantida", referiu o antigo internacional esloveno.

Um campeão "justo"

Independentemente do resultado de amanhã, Zahovic, que também passou pelo FC Porto, considera que o título de campeão desta época será justo para os encarnados, mostrando-se também satisfeito por ver o Vit. Guimarães alcançar o quarto lugar e ainda chegar à final da Taça de Portugal.

"O Benfica é líder desde muito cedo e conseguiu aguentar, primeiro, a pressão de Sporting e, agora no final, do FC Porto. Penso que será um justo campeão, foi a melhor equipa até ao momento. Mas também o V.Guimarãres pode festejar, mesmo que perca este jogo, o grande ano que está a atravessar, pois fez um excelente campeonato e ainda pode vencer a Taça de Portugal contra o Benfica. Nesse jogo tudo pode acontecer e, como já se provou recentemente, o V.Guimarães pode surpreender o Benfica no Jamor", referiu o agora dirigente do Maribor da Eslovénia.

Quim Berto também faz questão de destacar o campeonato dos vimaranenses, comparando com o feito da sua equipa de 1995/1996 na Cidade Berço.

"Foi quando alcançámos também os 62 pontos que agora alcançaram também. Tal como então, esta equipa agora também é muito forte, tem um grande treinador e é uma das equipas que melhor futebol pratica. Curiosamente [os vimaranenses] são também aqueles que fora de casa melhor jogam futebol, vêm de sete vitórias consecutivas e é por tudo isto também que acredito que não seja um jogo nada fácil para o Benfica", salientou o ex-jogador português.