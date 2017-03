Fejsa fora da convocatória para o jogo com o Feirense

Pub

O sérvio continua no boletim clínico e André Horta foi chamado para o lugar do lesionado Filipe Augusto

Rui Vitória treinador do Benfica, anunciou esta sexta-feira a lista de 20 convocados para o desafio frente ao Feirense, no Estádio Estádio Marcolino de Castro, marcado para as 20.30 horas deste sábado.

O destaque da convocatória vai para a ausência de Fejsa e também de Filipe Augusto, ambos lesionados (tal como Grimaldo), estando André Horta de regresso à convocatória.

Nélson Semedo está castigado e, por causa disso, Pedro Pereira foi chamado à convocatória, na qual permanece o brasileiro Hermes, o outro reforço de inverno dos encarnados.

Entretanto, Jonas foi convocado, mas tal como afirmou Rui Vitória na conferência de imprensa, estará em dúvida até à hora do jogo, apesar de estar a recuperar bem da lesão nas costas.

Eis os convocados para a deslocação a Santa Maria da Feira:

Guarda-redes: Ederson, Júlio César;

Defesa: Luisão, Lindelöf, Eliseu, Pedro Pereira, Jardel, André Almeida, Hermes;

Médios: Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou, Rafa Silva.